Здоровье 04 мая 2023, 05:51 Нутрициолог рассказала, как справиться с перееданием Нутрициолог Балабенко: отказ от жестких ограничений в еде поможет не переедать Unsplash

Читать 360tv в

Во время диет очень легко сорваться, но отказ от жестких ограничений может помочь справиться с перееданием. Об этом рассказала нутрициолог Алиса Балабенко. Ее слова привела«Лента.ру».

«Решением станет уменьшить порции и частоту потребления любимой еды, но не отказываться от нее полностью», — сказала специалист.

Реклама

Она посоветовала есть по полчаса и в это время не пользоваться никакими гаджетами. Во время приема пищи не стоит отвлекаться на смартфоны и другие устройства. Также Балабенко рекомендовала готовить блюда дома, а не заказывать с доставкой.

Перед тем, как съесть дополнительную порцию еды, нутрициолог призвала подождать 10 минут. За это время может прийти чувство насыщения, тогда есть больше просто не захочется. Перед основным приемом пищи Балабенко посоветовала съедать овощной салат. Содержащаяся в нем клетчатка влияет на насыщение и увеличивает длительность приема пищи.