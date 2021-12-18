Нутрициолог рассказала, как сохранить здоровье зимой

Во время зимних холодов рекомендуется принимать витамины С и D, а также следить за рационом питания и не злоупотреблять сладким. Такие советы дала нутрициолог Алена Степанова, их привели «Известия».

Кроме того, специалист рекомендовала гулять на свежем воздухе.

«Самое главное — это выходить на дневной свет, чтобы лучше нарабатывался гормон сна мелатонин, дышать свежим воздухом, не забывать об этом, несмотря на то что холодно и слякотно порой», — объяснила она.

Что касается дозировки витаминов, то этим вопросом должен заниматься врач.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова объяснила, как ярко-оранжевая хурма помогает бороться с депрессией тем, кто склонен хандрить зимой из-за слишком короткого светового дня.