19 декабря 2022, 16:46
Нутрициолог рассказала, как правильно приготовить смузи
Нутрициолог Платонова-Губинская: правильный смузи должен содержать овощи и зелень
Смузи должен быть полностью сбалансированным и включать в себя белки, полезные жиры, сложные углеводы, клетчатку, витамины, минералы и пробиотики. Об этом изданию Pravda.Ru рассказала нутрициолог фитнес-клуба «Бионика Биохакинг» Олеся Платонова-Губинская.
По словам эксперта, правильный смузи должен содержать овощи и зелень. При этом крахмалистые овощи лучше не использовать для приготовления напитка.
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«На высокой скорости крахмалистые овощи образуют клейстер. <…> При образовании клейстера смузи приобретает неприятный вкус и текстуру», — сообщила нутрициолог.
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К крахмалистым овощам она отнесла свеклу, морковь, редьку, редис, картофель, тыкву, все бобовые культуры, за исключением сои, кабачки.
Для основы смузи лучше всего использовать растительное молоко, кокосовую или обычную воду. В качестве фруктов или ягод отлично подойдут яблоко, банан, смородина, черника, малина, клубника, заключила специалист.
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