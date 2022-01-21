Нутрициолог рассказала, как определить анемию и чем ее лечить

В последнее время во всем мире возросло число заболеваний анемией в 1,5 раза. По словам нутрициолога, основателя Центра дистанционного образования «Школа диетологов» Ксении Пустовой, наиболее часто это заболевание встречается у детей дошкольного возраста и беременных женщин. О том, как выявить анемию, а также как ее лечить, написала Pravda.Ru.

К симптомам железодефицитных состояний относятся: повышенная утомляемость, слабость, раздражительность, снижение внимания, сонливость, головные боли, сниженный аппетит, вкусовые извращения, мышечные спазмы ног, боли в поясничном отделе, низкое давление, одышка, бледность и сухость кожи и другие. У детей анемия может проявляться в отставании психомоторного развития, нарушении когнитивных функций, повышенной утомляемости и слабом иммунитете.

Для того, чтобы выявить анемию, нутрициолог рекомендует сделать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ и посмотреть показатели. Для мужчины норма гемоглобина составляет 130-160 граммов на литр крови, а для женщины — 120-140 граммов на литр.

При дефиците железа помочь человеку восстановить анализы и самочувствие сможет правильный рацион питания. В него необходимо включать продукты, богатые белками, железом, витамином С, витаминами В12 и В9. Кроме того, нутрициолог советует добавить продукты гемового железа: печень куриную и говяжью, говядину, устрицы, мидии, креветки, яйца перепелиные и куриные, курицу, индейку, тунец, сельдь.

По словам специалистов, полноценное питание восполняет физиологическую потребность организма в железе, однако вылечить дефицит только одним питанием нельзя. Необходимо подключать БАДы и железосодержащие препараты.