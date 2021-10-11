Нутрициолог рассказала, как бодипозитив сказывается на женском здоровье

Бодипозитив может быть вреден для женского здоровья, так как зачастую его путают с ожирением. Таким мнением поделилась нутрициолог и спортивный диетолог Зинаида Руденко. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Полные девушки нравятся некоторым мужчинам. Я не могу сказать, что это некрасиво. Вообще молодая девушка может быть красива в любом весе», — отметила эксперт в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Однако большой лишний вес может сказываться на репродуктивной функции. Девушка с лишними килограммами может испытывать проблемы с зачатием, вынашиванием и кормлением ребенка грудным молоком. По ее словам, больше всего молока вырабатывается у женщин с небольшой грудью, передал «Петербургский дневник».

«Когда их (людей с ожирением — прим. ред.) много, то нездоровое большинство начинает диктовать свои нормы и вписывать здоровое меньшинство в свои рамки, поэтому здесь не нужно идти на поводу и опираться не на эстетические факторы, а именно на факторы здоровья», — подытожила эксперт.