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    11 октября 2021, 22:36

    Нутрициолог рассказала, как бодипозитив сказывается на женском здоровье

    Нутрициолог Руденко заявила, что бодипозитив вреден для здоровья женщин

    Арина Бобкова

    Бодипозитив может быть вреден для женского здоровья, так как зачастую его путают с ожирением. Таким мнением поделилась нутрициолог и спортивный диетолог Зинаида Руденко. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Полные девушки нравятся некоторым мужчинам. Я не могу сказать, что это некрасиво. Вообще молодая девушка может быть красива в любом весе», — отметила эксперт в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

    Однако большой лишний вес может сказываться на репродуктивной функции. Девушка с лишними килограммами может испытывать проблемы с зачатием, вынашиванием и кормлением ребенка грудным молоком. По ее словам, больше всего молока вырабатывается у женщин с небольшой грудью, передал «Петербургский дневник».

    «Когда их (людей с ожирением — прим. ред.) много, то нездоровое большинство начинает диктовать свои нормы и вписывать здоровое меньшинство в свои рамки, поэтому здесь не нужно идти на поводу и опираться не на эстетические факторы, а именно на факторы здоровья», — подытожила эксперт.