Нутрициолог рассказал, от каких пищевых привычек лучше отказаться

Нутрициолог Алия Паташина рассказала изданию «Чемпионат», какие пищевые привычки могут привести к проблемам со здоровьем. Оказалось, что некоторые из них есть почти у всех.

Медик не рекомендует пить холодную воду — особенно после еды. Холодная вода замедляет процесс переваривания пищи. Белковая часть пищи не переваривается полноценно и остается в организме, что может стать причиной кишечных заболеваний. Кроме того, прохладная вода после еды создает спазмы желудка и препятствует насыщению. Чувство голода наступает быстрее, а значит, это прямой путь к проблемам с лишним весом, добавило ИА NationNews.

Запивать еду чаем тоже не стоит. В нем содержатся дубильные вещества, которые препятствуют усвоению полезных веществ — особенно железа. Это не касается зеленых и травяных чаев — но людям, у которых проблемы с желудком, пить их все равно не рекомендуется.

Миф о том, что после еды хорошо поспать, тоже является вредным. После приемы пищи силы организма направлены на ее переваривание, приток крови к мышечным тканям замедляется, кровь устремляется к пищеварительному тракту. Именно поэтому после плотного обеда часто хочется прилечь. Однако делать этого не стоит: в горизонтальном положении тела желудочные соки могут затекать обратно в пищевод и стать причиной изжоги.