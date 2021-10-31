Нутрициолог рассказал, кому лучше не употреблять финики

Финики принято считать относятся к полезным продуктом, но нужно помнить, что в их плодах содержится высокий гликимический индекс. Нутрициолог Алена Степанова перечислила категории людей, кому необходимо минимизировать или вообще исключить этот продукт из своего рациона.

«Людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно их (финики — прим. ред.) минимизировать. Если у вас имеются вздутие, метеоризм, то тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом», — отметила нутрициолог в беседе с РИА «Новости».

При покупке фиников важно обращать внимание на внешний вид и состав, отметила Степанова. По ее словам, плоды не должны блестеть, а в составе не должно быть «дополнительной глюкозы и диоксида серы».

Некоторая еда способна замедлить старение организма. По словам экспертов Роспотребнадзора, чтобы оставаться здоровыми, надо регулярно есть продукты, содержащие витамины А, С и Е, селен, кремний и другие полезные микроэлементы. В частности, замедлить старение организма помогут свекла, капуста и помидоры. Среди ягод наиболее ценны черника и арбуз, а среди фруктов — яблоки, авокадо, красный апельсин и манго. Также эксперты советуют не отказываться от мяса.