Нутрициолог рассказал, когда и как нужно пить витамины

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев рассказала, в каком случае и каким образом нужно пить витамины групп D, B, C, А, К и E, нехватка которых проявляется весной, сообщил «ФедералПресс».

По ее словам, нельзя употреблять их без реальной необходимости.

«Если вашему организму все-таки именно этот витамин или определенный комплекс не нужен, то это плохо повлияет на печень. Могут возникнуть тяжелые отклонения в организме» — подчеркнула Ноев.

Из-за неправильного употребления витаминного комплекса появляются внезапные головные боли, тошнота, аллергический насморк. Помимо прочего, могут начать выпадать волосы, а кожа — сохнуть. По словам диетолога, если человек постоянно ест овощи, зелень, фрукты, крупы, кисломолочные продукты, мясо и рыбу, а также занимается спортом, ему не нужно принимать витамины.

В любом случае, прежде чем пропивать комплекс, важно проконсультироваться с врачом. Для выбора хороших витаминов необходимо обратить внимание на их состав. Важно, чтобы в них были один миллиграмм витамина А, 10–30 миллиграммов витамина Е, по 1,5–2 миллиграмма каждого витамина группы В, 0,2–0,6 миллиграмма фолиевой кислоты. Нельзя покупать препараты, в которых содержится большой процент от дневной нормы полезных веществ.