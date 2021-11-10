Нутрициолог рассказал, какую пользу приносит красная игра мужчинам

Нутрициолог Екатерина Муравская назвала пользу от регулярного употребления красной икры. По словам специалиста, этот продукт не только уменьшает риск развития опасных болезней, но и оказывает существенную пользу мужскому здоровью. Об этом написало РИА «Новости».

Красная икра содержит витамины A, E, D и B, а также калий, фосфор, хлор, марганец и йод.

«В продукте содержится лецитин, который нужен для нервной системы и мозговой деятельности», — процитировало ИА Nation News слова Муравской.

Кроме того, это продукт используется для профилактики сердечных и сосудистых заболеваний, а также укрепляет иммунную систему. Он предотвращает развитие атеросклероза и уменьшает артериальное давление.