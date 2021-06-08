Нутрициолог рассказал, какие напитки не стоит пить на диете

Во время диеты недостаточно просто ограничивать себя в еде — следить надо и за тем, что вы пьете. Врач-диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова рассказала для радио Sputnik, с какими напитками нужно быть осторожнее, если хотите похудеть.

В первую очередь, конечно, следует исключить сладкие газировки, в которых очень много сахара. Но опасность для худеющих кроется и в напитках, которые считаются полезными: чае и свежевыжатых соках.

«Есть, конечно, газировка с сахарозаменителями, но сахарозаменители не являются полезным продуктом, поэтому тоже не стоит налегать на такие напитки. Конечно, пакетированные соки надо исключить. Если это даже свежевыжатые соки, то надо иметь в виду, что в стакан свежевыжатого сока входит два-три апельсина, а это просто жидкие калории. Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться», — пояснила специалист.

На кофе также советуют не налегать: он немного ускоряет метаболизм, но не так, чтобы дать значительный эффект, зато в больших количествах этот напиток создает нагрузку на нервную систему.

Лучше всего во время диеты пить воду, считает Нефедова, можно для вкуса выжимать в нее лимон.

Диетолог также отметила, что диеты вообще не являются оптимальным способом похудеть: лучше составить полноценный полезный рацион и придерживаться его в течение жизни.

«Лучше, конечно, не диета, а рацион, потому что диета все-таки имеет негативную коннотацию: это что-то временное и, как правило, прописываемое при какой-то патологии», — заключила она.