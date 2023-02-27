27 февраля 2023, 02:59
Нутрициолог рассказал, как подготовиться к Великому посту
Нутрициолог Новикова перечислила правила перехода к постной пище
На этой неделе начинается Великий пост. Он продлится с 27 февраля по 15 апреля. Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала «Мосленте» правила перехода с привычного рациона питания на постный.
Главное правило — не пытаться наесться до начала поста. Резкий переход от обильной и жирной пищи к постной будет трудным не только в физическом плане, но и моральном, отметила эксперт.
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Также нутрициолог советует заранее продумать замены любимым блюдам. Так мозгу будет проще принять изменения, рассказала Новикова.
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Ограничивать порции еды и быть голодным специалист тоже не рекомендует. Необходимо употреблять больше полезных углеводов — риса и гречки. Новикова посоветовала придумывать или искать новые рецепты из разрешенных продуктов.
«Вы обязательно найдете что-то для себя. Старайтесь готовить разнообразные и сбалансированные блюда», — подчеркнула она.
Кстати, употребление одной из разрешенных в пост круп может быть также полезным для здоровья. Кардиолог Василий Пеший рассказал, что красный рис незаменим для людей, у которых повышен холестерин. Специалиста процитировало издание «Дни.ру».
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