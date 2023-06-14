Здоровье 14 июня 2023, 20:27 Нутрициолог Рамадан рассказал о самой полезной позе для сна Нутрициолог Рамадан посоветовал спать на боку для здоровья желудка

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Для того, чтобы сохранить здоровье желудка и кишечника, стоит спать на левом боку. Такой информацией поделился нутрициолог Али Рамадан. Об этом сообщил ИА НСН со ссылкой на издание Huffington Post.

Специалист пояснил, что если спать на левом боку, желудок и желудочный сок будут находиться ниже пищевода. Благодаря этому риск расстройства пищеварения и изжоги значительно падает.

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Также такая поза уменьшает давление на спину. Беременным тоже стоит спать на левом боку, чтобы улучшить кровоток между сердцем, плодом и почками.