Здоровье 19 июня 2023, 19:24 Нутрициолог Пурахина рассказала, как питаться людям с ночным образом жизни Нутрициолог Пурахина посоветовала людям с ночным образом жизни проверять уровень сахара

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Люди, которые ведут ночной образ жизни, часто сталкиваются с проблемами питания. Диетолог-нутрициолог Екатерина Пурахина перечислила правила, которым стоит придерживаться «совам» для хорошего пищеварения. Об этом сообщил LIFE.

Специалист посоветовала заранее планировать свой рацион. Таким образом получится избегать переедания, а также вредных перекусов.

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Кроме того, «совам» лучше употреблять более легкую пищу. Подойдут фрукты, овощи, белковые продукты (мясо, рыба, яйца) и злаки.

Количество потребляемого кофе стоит сократить до минимального. Такой подход позволит избежать нарушения режима сна и бодрствования.