Нутрициолог Пурахина назвала БАДы для сохранения молодости | 360°

31 октября 2022, 16:20
Нутрициолог Пурахина назвала БАДы для сохранения молодости
Нутрициолог Пурахина: селен, цинк, магний и фолиевая кислота омолаживают организм
Нутрициолог Екатерина Пурахина рассказала, что БАДы, содержащие аминокислоты и антиоксиданты, имеют омолаживающий эффект. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
Она посоветовала выбирать добавки с селеном, цинком, магнием, фолиевой и липоевой кислотами. Также для организма важны витамины, рассказала эксперт.
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Витамин Е борется с возрастными изменениями, витамин А защищает кожу от сухости и трещинок, витамин D улучшает состояние волос, ногтей и костей.
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«Наконец, витамин В и липосомальный куркумин отвечает за нормализацию работы нервной системы», — уточнила Пурахина.
Также он добавила, что женщинам старше 40 стоит принимать БАДы, содержащие витамины С и К1, омега-3 и лецитин.
Врач отметила, что для молодости организма следует соблюдать водный баланс. Без него не помогут никакие БАДы. На каждый килограмм веса необходимо выпивать примерно 35-40 миллилитров воды, уточнила Пурахина.
Кроме того, важно сбалансированное питание с оптимальным количеством белков, жиров и углеводов, заключила эксперт.
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