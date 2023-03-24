Здоровье 24 марта 2023, 12:19 Нутрициолог, психолог и ученый-фармаколог объяснили, как справиться с гиповитаминозом Unsplash

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Сезонный дефицит витаминов в организме случается зимой и весной, а пик приходится на март. Минздрав выяснил, что до 90% россиян страдают от частичного недостатка жизненно важных витаминов и минералов. Ученый-фармаколог, нутрициолог и психолог подсказали «360» несколько способов решить проблему.

Отследить первые симптомы

Витамины нужны организму для того, чтобы справиться со сменой сезонов. Определить гиповитаминоз можно по нескольким характерным признакам. Профессор и доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Елена Карева перечислила их.

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«Наиболее общими симптомами проявления гиповитаминоза являются усталость, слабость, проблемы со сном, проблемы с желудочно-кишечным трактом, аппетит страдает», — сказала она.

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Утомление приходит быстрей обычного, а работоспособность снижается. Аппетит меняется как в сторону переедания, так и полного нежелания есть. Появляется апатия. Метеозависимые люди весной чувствуют головные боли, перепады настроения, боль в мышцах и суставах.

Отказаться от сладостей в пользу фруктов

Наука и медицина объединились и узнали, как победить гиповитаминоз. Нутрициолог Александра Король посоветовала начать с рациона.

«Первое, что нужно сделать — скорректировать питание. Не зря ведь говорят: мы — то, что мы едим. Поэтому врачи рекомендуют отказаться от фастфуда, калорийных напитков и мучного», — заявила специалист.

Кроме того, стоит сократить употребление жирной кисломолочной продукции, но добавить больше сезонных фруктов и овощей, например, картофеля, свеклы, моркови и капусты.

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Простые углеводы, по словам нутрициолога, вредны из-за сахаров. Они нарушают микрофлору кишечника, снижают иммунитет и ослабляют защиту от вирусов. Именно поэтому Александра Король посоветовала отказаться от таких продуктов, убрать из рациона чипсы, все кондитерские изделия и переработанное мясо в виде колбасы и сосисок.

Гулять и мыслить позитивно

Свой подход есть у психолога. Марина Романовская рекомендовала ежедневные прогулки на свежем воздухе, достаточно 10 минут. Они дадут организму заряд физической и умственной бодрости.

«Это работа со своими мыслями. Когда мы встаем утром, мы не должны расстраиваться из-за плохой погоды. Нужно постараться настроиться на позитивизм мышления. И делать все свои запланированные дела вне зависимости от того, какая погода на улице», — посоветовала психолог.

Пропить курс витаминов

При гиповитаминозе, по словам Елены Каревой, нарушается баланс поступления и расхода витаминов в организме. Восполнить недостаток витаминов и минералов помогут мультивитаминные или поливитаминные комплексы — как, например, препарат «Компливит»*.

«Витаминно-минеральный комплекс „Компливит“* разработан специально для россиян с учетом их рациона питания и климатических условий проживания. В его состав входит оптимальное соотношение минералов и витаминов в одной таблетке», — объяснила фармаколог.

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Компания «Фармстандарт-УфаВИТА» включила в линейку взрослый «Компливит»* и детский «Компливит актив жевательный»*. Последний содержит в четыре раза меньше сахара, чем витамины в форме мармеладок, что важно для любого ребенка — такой состав, по словам специалиста, снижает углеводную нагрузку на организм, уменьшает повреждающее действие на эмаль и риск развития кариеса.

Препараты производят на одном из крупнейших фармацевтических заводов России, который соответствует всем стандартам качества и имеет сертификат GMP. Его главная фишка в применении современных технологий, в том числе принципа раздельного гранулирования. Несовместимые между собой витамины и минералы гранулируют по отдельности, что позволяет насытить организм полезными веществами в максимальной концентрации.

* Биологически активная добавка к пище, не является лекарственным средством. Перед применением следует проконсультироваться с врачом.