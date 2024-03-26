Здоровье 26 марта 2024, 14:14 Нутрициолог Придачина сообщила, что для детей и подростков веганство недопустимо

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Нутрициолог Ксения Придачина в беседе с изданием NEWS.ru призвала беременных женщин и подростков отказаться от веганства по ряду причин. Дело в том, что такой рацион питания провоцирует дефицит белков, цинка, витаминов B6, B12, D и йода.

У беременных может случится задержка развития плода, а у подростков — анемия.

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«Взрослые сторонники вегетарианства в семье должны осознавать, что такой тип питания не приемлем для растущего организма», — сказала Придачина.

Эксперт отметила, что исключение животных продуктов из рациона детей ведет к неполноценному питанию и опасным последствиям для здоровья.