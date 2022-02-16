Нутрициолог посоветовала не злоупотреблять черным тмином и горчицей

Специалисты рекомендуют не злоупотреблять приправами и специями, поскольку они могут вызывать аллергические реакции в организме. К таким специям, по словам врача-педиатра, нутрициолога Ирины Юзуп, относятся тмин и горчица. Об этом написало издание «Доктор Питер».

Помимо аллергии, тмин стимулирует процесс сокращения гладких мышц, что может быть опасно для беременных женщин.

Людям, имеющим воспаление легких или болезни почек, специалист рекомендует минимизировать употребление горчицы. Также этот продукт противопоказан при гастрите, язве и ряде других проблем с ЖКТ, сообщило РИА ФАН.

«Желательно обратиться к лечащему врачу, чтобы он мог порекомендовать, что именно из пряностей добавлять в меню или в назначенную диету, чтобы процесс оздоровления был наиболее эффективен», — отметила Юзуп.

В то же время некоторые приправы и специи, напротив, сказываются на организме крайне благоприятно. По словам американских ученых, корица помогает в борьбе с лишним весом. Эта приправа способна влиять на метаболизм, снижая риск развития ожирения.