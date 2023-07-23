Здоровье 23 июля 2023, 04:00 Нутрициолог посоветовала не есть мороженое в жару Нутрициолог Мещерякова: мороженое может спровоцировать ангину Unsplash

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Главные правила для любителей мороженого назвала нутрициолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Мослентой». В частности, она посоветовала не есть лакомство в жару, поскольку это может спровоцировать ангину.

«Из-за высокой разницы температур мороженое в летний зной может спровоцировать заболевания горла», — предупредила она.

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Также она напомнила, что прежде чем давать мороженое детям, нужно подождать, чтобы оно немного подтаяло. Нутрициолог напомнила, что классическое мороженое является высококалорийным десертам, ведь в нем содержится большое количество сахара и жиров.

Кроме того, нужно при покупке изучать состав продукта. Часто в состав лакомства добавляют много стабилизаторов, загустителей, вкусовых наполнителей и красителей, которые по большей степени безопасны для организма.

Также важен и срок хранения мороженого, который может варьироваться от шести месяцев до одного года. Это с технологией его производства. Поэтому нужно всегда смотреть на указанный срок годности, внешний вид и целостность упаковки.

Ранее пожилых людей предупредили, что не стоит увлекаться мороженым. Холодный десерт может спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы.