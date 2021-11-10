Нутрициолог посоветовал есть сало каждый день

Врач-биохимик, нутрициолог Анна Волкова рассказала о пользе сала, а также о том, как часто его можно употреблять. Специалист отметила, что этот продукт является незаменимым в поддержке иммунитета, а также хорошо помогает бороться с вирусными инфекциями. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Сало — это источник холестерина, а он является предшественником многих гормонов в организме. Есть мнение, что этот продукт повышает концентрацию холестерина в крови, но это не так. Холестерин, который циркулирует в кровеносной системе, на 80% синтезируется печенью. Поэтому умеренное потребление сала не может повысить этот показатель», — пояснила нутрициолог.

Кроме того, сало является источником арахидоновой кислоты, витаминов группы В, D3 и К2. Особенно богато питательными веществами фермерское сало, а вот то, которое продается в магазинах, может подвергаться обработке.

Волкова добавила, что есть сало можно каждый день, однако важно помнить о его калорийности. При избыточном весе его потребление стоит сократить до нескольких ломтиков во время завтрака. Благодаря потреблению сала человек будет чувствовать себя сытым и не станет перекусывать сладостями.