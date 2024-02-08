Здоровье 08 февраля 2024, 18:45 Нутрициолог Порошкова посоветовала ограничить использование подсолнечного масла

Читать 360tv в

Использование подсолнечного масла лучше ограничить в рационе. При его избытке могут возникнуть воспалительные процессы, сообщила нутрициолог Виктория Порошкова сайту ngs.ru.

По словам специалиста, в продукте содержится большое количество омега-6 — ненасыщенных жирных кислот. Вещество есть во многих продуктах, и если добавить его еще и во время готовки, то в блюде оно будет в избытке, сообщила Общественная Служба Новостей.

Реклама

Порошкова посоветовала использовать подсолнечное масло в небольшом количестве и при жарке не доводить его до слишком высоких температур.