Здоровье 29 мая 2023, 13:54 Нутрициолог Плотникова рассказала, что ферментированные продукты помогают укреплять иммунитет

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Ферментация — один из древнейших способов обработки продуктов, который также очень полезен для организма. Об этом Sport24 рассказала врач-нутрициолог Кристина Плотникова.

Она отметила, что ферментированные продукты имеют целый ряд преимуществ. В частности, они помогают укрепить иммунитет из-за высокого содержания полезных бактерий, витаминов, минералов и пищеварительных энзимов.

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Кроме того, как добавили «Народные новости», ферментированные продукты могут наладить работу кишечника и нормализовать его микрофлору.

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