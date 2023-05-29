29 мая 2023, 13:54
Нутрициолог Плотникова рассказала, что ферментированные продукты помогают укреплять иммунитет
Ферментация — один из древнейших способов обработки продуктов, который также очень полезен для организма. Об этом Sport24 рассказала врач-нутрициолог Кристина Плотникова.
Она отметила, что ферментированные продукты имеют целый ряд преимуществ. В частности, они помогают укрепить иммунитет из-за высокого содержания полезных бактерий, витаминов, минералов и пищеварительных энзимов.
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Кроме того, как добавили «Народные новости», ферментированные продукты могут наладить работу кишечника и нормализовать его микрофлору.
Еда
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