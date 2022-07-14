Нутрициолог Писарева: переедание дыни может привести к проблемам с ЖКТ

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что в течение суток можно съедать до 500 граммов дыни, поскольку переедание этого продукта может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Об этом написал Ura.ru.

В больших количествах дыню также не рекомендуют есть больным сахарным диабетом, поскольку в ней содержится много фруктозы.

«Считается, что без вреда для здоровья можно съесть от 300 до 500 граммов дыни в сутки. Ягода довольно тяжело усваивается, и переедание может привести к вздутию живота, газообразованию, к не очень приятным реакциями со стороны ЖКТ. Так как в дыне содержится большое количество фруктозы, ее не рекомендуют больным сахарным диабетом и тем, у кого в принципе повышен сахар. Ягода богата витамином С. Содержится примерно треть суточной нормы. Также дыня богата витамином А, каротиноидами, то есть это хорошая польза для зрения», — сказала Писарева.

В заключение нутрициолог посоветовала есть дыню и арбуз исключительно как самостоятельное блюдо.