Нутрициолог Писарева объяснила, чем опасен переизбыток витамина D

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева объяснила россиянам, чем опасен переизбыток витамина D. По словам специалиста, человек может испытывать проблемы с почками и печенью, а также такие симптомы, как тошнота, слабость, снижение иммунитета, зуд. Об этом написал Ura.ru.

«При гипервитаминозе витамина D у нас страдает выделительная система: почки, печень. Может быть тошнота, рвота, снижение аппетита, слабость, зуд, снижение иммунитета. Как дефицит витамина D опасен для организма, так и опасен его переизбыток, так как это растворимый жир. Он накапливается в организме и может выводиться в течение нескольких месяцев. Обычно гипервитаминоз наступает при его накоплении свыше нанограмма на миллилитр», — добавила специалист.

Писарева отметила, что витамин D сильно влияет на все системы и органы.

«Избыток витамина D — большая проблема. С помощью солнца и питания невозможно получить переизбыток, гипервитаминоз. Это можно сделать только если будет неправильно и бесконтрольно принимать высокие дозы витамина D. Он уже признан гормоном. Он очень сильно влияет на все системы и органы. При гипервитаминозе, самое важное — нарушается обмен кальция и фосфора <…>», — резюмировала специалист.