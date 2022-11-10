10 ноября 2022, 15:48
Нутрициолог Перес объяснила, почему люди имеют пристрастие к сладкому
Нутрициолог Перес: шоколад повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина
Если человек постоянно желает съесть что-то сладкое, вероятно, у него хронический стресс. Об этом изданию «Чемпионат» рассказала нутрициолог Светлана Перес.
Иногда за счет сладкого человек стремится снять усталость, написало utro.ru.
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«В шоколаде содержится аминокислота триптофан (помогает преодолеть утомляемость). А еще шоколад повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина», — сообщила специалист.
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Часто на шоколад тянет, если в его организме имеется дефицит магния, хрома, фосфора.
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