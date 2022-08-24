Нутрициолог Панова заявила, что шашлык может быть полезным для здоровья

Нутрициолог, президент Национального Союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков «Здоровье наших детей» Ольга Панова заявила, что шашлык в умеренных количествах может принести пользу здоровью. Об этом написала Lenta.ru.

Эксперт уточнила, что в нем содержатся белок, железо, а также витамины группы В, нормализующие нервную систему.

Для того, чтобы шашлык принес пользу здоровью, Панова порекомендовала не жарить мясо на огне слишком долго. Так в нем будет меньше зажаристой корочки — сосредоточия опасных для здоровья канцерогенов.

К мясу необходимо обязательно подавать зелень и овощи. Они помогут лучше перевариваться шашлыку.

Панова добавила, что порция шашлыка должна быть размером с ладонь, а есть его лучше не каждые выходные, а исключительно по праздникам.

«Больше, чем ваша ладонь, есть не нужно, значительное его количество тоже является отравлением организма», — заключила нутрициолог.