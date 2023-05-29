Здоровье 29 мая 2023, 11:39 Нутрициолог Панова развенчала популярный миф о пользе свежевыжатого сока по утрам Нутрициолог Панова: свежевыжатый сок натощак может навредить работе ЖКТ

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Многие считают, что употребление свежевыжатого сока на голодный желудок по утрам полезно для здоровья. Но это заблуждение, сообщила нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, если выпить сок натощак, то можно обжечь слизистые и навредить ЖКТ. Также свежевыжатый напиток усиливает выработку желудочного сока, поэтому лучше всего употреблять его после приема пищи.

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Нутрициолог отметила, что с помощью соков нельзя похудеть из-за большого количества сахара в их составе.