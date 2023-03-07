Здоровье 07 марта 2023, 13:15 Нутрициолог Панова рассказала, какие продукты способны справляться с отеками Нутрициолог Панова: свекла хорошо выводит лишнюю жидкость из организма piqsels

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Нутрициолог Ольга Панова в разговоре с изданием Life перечислила продукты, которые помогут вывести лишнюю жидкость из организма и справиться с отеками.

По словам специалиста, людям с подобной проблемой следует обратить внимание на свеклу.

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«Такой простой продукт, как свекла, не только поможет избавиться от токсинов за счет бетаина, но и выведет лишнюю жидкость из организма благодаря мочегонному действию», — сообщила Панова.

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Петрушка, помидоры и оливковое масло также частично помогут решить проблему отеков. Как заметила специалист, одной из причин появления отеков может быть избыток натрия в организме. Такие овощи как помидоры очищают кровь и избавляют от токсинов.

Оливковое масло стимулирует кровообращение и улучшает функцию сердечно-сосудистой системы. Лучше всего покупать в магазине оливковое масло первого холодного отжима, резюмировала Панова.