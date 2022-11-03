Нутрициолог Панова рассказала, что майонез и колбаса в небольших количествах не вредят здоровью | 360°

Здоровье 03 ноября 2022, 18:57 Нутрициолог Панова рассказала, что майонез и колбаса в небольших количествах не вредят здоровью

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Майонез, колбаса, сало, яйца и кофе не навредят организму, если употреблять их в небольшом количестве. Об этом сообщил телеканал «Москва 24» со ссылкой на нутрициолога Ольгу Панову.

«Бояться майонеза не надо. Надо бояться его количества», — подчеркнула эксперт.

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Дневная норма этого продукта не должна превышать столовую ложку, а яиц — две штуки, передала Pravda.Ru.

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Также можно съедать каждый день не более 30 граммов сала и колбасы. Оптимальное количество кофе в сутки — одна чашка, заключила Панова.