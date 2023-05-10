Здоровье 10 мая 2023, 13:40 Нутрициолог Панова предостерегла худеющих от употребления сладких вин и сидра

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Алкоголь в принципе является противопоказанием для худеющих, но есть напитки, которые особенно вредны из-за высокого содержания сахара. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-диетолог и нутрициолог Оксана Панова.

Она отметила, что больше всего опасностей таят в себе сидры, сладкие вина, ликеры и коктейли с газировкой. Как добавили «Народные новости», даже низкокалорийные напитки вредны для фигуры, потому что алкоголь провоцирует повышенный аппетит.

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