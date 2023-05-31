Здоровье 31 мая 2023, 11:12 Нутрициолог Панова объяснила, почему нельзя пить кофе натощак Нутрициолог Панова: утренний кофе приводит к раздражению стенок желудка

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Утренний кофе приводит к излишнему повышению уровня кортизола в крови и раздражению стенок желудка. Об этом в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила нутрициолог Ольга Панова.

Она назвала привычку пить кофе на голодный желудок максимально вредной для организма. У человека не только увеличивает риск заболеваний органов ЖКТ, но и появляется повышенная тревожность.

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«Когда мы утром встаем, у нас самый высокий уровень кортизола (гормон стресса, — ред.) за день, а вечером его показатели снижаются. Когда мы пьем кофе на голодный желудок, мы еще добавляем этого гормона», — объяснила специалист.

Повышенный кортизол приносит человеку чувства тревожности и беспокойства, резюмировала нутрициолог.