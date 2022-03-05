Нутрициолог опровергла основные мифы об иммунитете

Специалист по питанию Ксения Черная развеяла наиболее распространенные мифы об иммунитете, передала «Вечерняя Москва».

Черная опровергала пользу йогуртов для укрепления иммунитета. Она заметила, что в них содержится сахар, уничтожающий ворсинки в кишечнике, которые вырабатывают иммуноглобулины.

«Слизистая становится „лысая“. Сахар, как газонокосилка, убирает необходимые для здоровья нашего иммунитета ворсинки», — цитирует специалиста РИА ФАН.

Другое заблуждение заключается в том, что слабый иммунитет характеризуется частыми болезнями. Нутрициолог напомнила, что можно заболеть и при сильном иммунитете.

Третий миф — поднятие иммунитета с помощью меда, лимона, имбиря и малинового варенья.

«Что-то из этого действительно помогает укрепить иммунитет. Например, имбирь, лимон. Варенье точно не поможет, а навредит — в нем есть сахар. Но малина и все ягоды могут помочь в сыром виде. В меде содержится только 10% питательных веществ», — уточнила собеседница издания.