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    05 марта 2022, 14:52

    Нутрициолог опровергла основные мифы об иммунитете

    Артур Блянихов

    Специалист по питанию Ксения Черная развеяла наиболее распространенные мифы об иммунитете, передала «Вечерняя Москва».

    Черная опровергала пользу йогуртов для укрепления иммунитета. Она заметила, что в них содержится сахар, уничтожающий ворсинки в кишечнике, которые вырабатывают иммуноглобулины.

    «Слизистая становится „лысая“. Сахар, как газонокосилка, убирает необходимые для здоровья нашего иммунитета ворсинки», — цитирует специалиста РИА ФАН.

    Другое заблуждение заключается в том, что слабый иммунитет характеризуется частыми болезнями. Нутрициолог напомнила, что можно заболеть и при сильном иммунитете.

    Третий миф — поднятие иммунитета с помощью меда, лимона, имбиря и малинового варенья.

    «Что-то из этого действительно помогает укрепить иммунитет. Например, имбирь, лимон. Варенье точно не поможет, а навредит — в нем есть сахар. Но малина и все ягоды могут помочь в сыром виде. В меде содержится только 10% питательных веществ», — уточнила собеседница издания.