15 марта 2023, 16:56
Нутрициолог Ольга Деккер рассказала об опасности иван-чая
Иван-чай набирает в последнее время все большую популярность, но с этим напитком нужно быть осторожнее, потому что он может нанести вред здоровью. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Ольга Деккер.
Она отметила, что растение, несомненно, обладает большим количеством полезных элементов. В частности, оно насыщено витамином С, витаминами группы В, калием, магнием, марганцем и железом.
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Однако иван-чай — это сильный аллерген. Также напиток может раздражать желудок, обострять язвенную болезнь. Кроме того, он влияет на уровень глюкозы в крови, понижая его. Иван-чай также не совместим с рядом препаратов, может вызывать тахикардию и повышать давление.
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