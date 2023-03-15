Здоровье 15 марта 2023, 16:56 Нутрициолог Ольга Деккер рассказала об опасности иван-чая

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Иван-чай набирает в последнее время все большую популярность, но с этим напитком нужно быть осторожнее, потому что он может нанести вред здоровью. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Она отметила, что растение, несомненно, обладает большим количеством полезных элементов. В частности, оно насыщено витамином С, витаминами группы В, калием, магнием, марганцем и железом.

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Однако иван-чай — это сильный аллерген. Также напиток может раздражать желудок, обострять язвенную болезнь. Кроме того, он влияет на уровень глюкозы в крови, понижая его. Иван-чай также не совместим с рядом препаратов, может вызывать тахикардию и повышать давление.

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