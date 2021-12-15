Нутрициолог объяснила, почему гречка является «драгоценным» продуктом

Нутрициолог Екатерина Михайленко рассказала, почему гречку называют настоящим кладом для человека. По словам эксперта, этот вид круп по сравнению с другими содержит больше всего растительного белка. Об этом написало РИА «Новости».

Кроме того, гречка в своем составе имеет целый ряд полезных для организма веществ и витаминов. Людям, страдающим анемией, полезно есть гречку из-за содержащегося в ней железа, сообщило ИА Nation News.

«В гречневой крупе также присутствуют магний, фосфор, кальций, цинк. А еще в гречке много витаминов: A, D, C, E, витамины группы В, P (рутин), PP (никотиновая кислота)», — рассказала нутрициолог.

В гречке не содержится глютен, однако людям с лишним весом стоит быть осторожными. Эта крупа имеет высокую калорийность. В случае, если человек имеет какое-то заболевание, ему стоит посоветоваться с лечащим врачом, можно ли вводить гречку в свой рацион.