Нутрициолог объяснила, как иммунная система связана с кишечником

Нутрициолог, специалист по растительному питанию Софья Литошенко рассказала, как иммунная система человека связана с кишечником. По словам специалиста, чтобы улучшить свое здоровье и реже болеть, достаточно укрепить микробиоту кишечника, в котором содержится 80% иммунных клеток. Об этом написал Life.

Литошенко в первую очередь советует пересмотреть рацион питания. В каждодневном меню должна присутствовать растительная пища, поскольку только в ней содержится клетчатка, которая является отличной пищей для полезных бактерий.

«Диета с низким содержанием клетчатки и преобладанием насыщенных жиров, а также рафинированных продуктов и продуктов сильной переработки, жареная и жирная пища могут способствовать росту патогенных бактерий, снижать иммунитет и повышать восприимчивость к вирусам», — сообщила нутрициолог.

Кроме того, в растительной пище присутствуют полифенолы, которые обладают антиоксидантными свойствами. Для восстановления микробиоты кишечника подойдут такие продукты, как киви, куркума, имбирь, ферментированная капуста и кокосовое масло, заключила специалист.