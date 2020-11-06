Нутрициолог объяснил, почему тянет на сладкое, соленое или острое
Склонность к той или пище может рассказать многое о физиологических особенностях организма, сообщило радио Sputnik.
«Все индивидуально. Есть люди, которые к соленому имеют великое предпочтение: могут съесть селедку целиком», — отметила специалист.
В основном на соленое тянет людей с пониженным артериальным давлением. Таким образом они нормализуют тонус сосудов.
Желание добавить в рацион более острую пищу свойственно тем, у кого имеется недостаточная секреция в желудке. Поэтому они самостоятельно стимулируют себе этот процесс.
С наступлением определенного возраста тяга к сладкому существенно снижается. Тем не менее есть люди, которые продолжают очень любить десерты. В некоторых случаях это говорит о нестабильности метаболизма глюкозы, поэтому с помощью большого количества сахара они пытаются сделать уровень глюкозы комфортным.
Если же человек не испытывает проблем со здоровьем, пристрастия к различным продуктам возможно регулировать и контролировать. Главное, иметь силу воли. Если вы привыкли пить чай с тремя ложками сахара, от этой привычки все равно постепенно получится отказаться. То же самое касается и соленого.