Здоровье 02 мая 2023, 13:00 Нутрициолог Новикова связала выпадение волос с нехваткой в организме железа, меди и цинка

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Железодефицитная анемия является одной из главных причин выпадения волос. Об этом сообщила натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова в беседе с «Мослентой».

По словам специалиста, люди сталкиваются с подобной проблемой из-за недостатка в организме меди, цинка, железа и марганца.

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Как сообщило Ura.ru,если употребление содержащих данные микроэлементы препаратов не помогает, то причина выпадения волос может крыться в проблемах с перевариванием пищи.