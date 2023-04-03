Здоровье 03 апреля 2023, 12:24 Нутрициолог Новикова рассказала об опасных для здоровья видах рыбы

Читать 360tv в

Некоторые виды рыбы могут содержать вредные вещества для организма человека, что впоследствии может привести к отравлению. Об этом рассказала нутрициолог Александра Новикова в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, не рекомендуется употреблять в пищу тилапию и пангасиус — эти рыбы питаются мусором и обитают в грязных водах. Также большое количество тяжелых металлов содержится в хищных рыбах большого веса.

Реклама

Как сообщили «Известия», наиболее полезными видами являются семга, ручной окунь, сельдь и горбуша.