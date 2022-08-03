Нутрициолог Новикова рассказала, как нормализовать работу желчного пузыря

Нутрициолог Екатерина Новикова дала советы по улучшению работы желчного пузыря. Об этом сообщило издание NVL.

По данным сайта «ПолитЭксперт», необходимо употреблять достаточное количество клетчатки и антиоксидантов. Не стоит забывать и про воду: ее нужно пить из расчета не менее 30 миллилитров на каждый килограмм веса.

«Следите за качеством сна и спите не менее семи часов. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями и ведите активный образ жизни. Научитесь работать со стрессом», — заключила Новикова.