Нутрициолог Никитина посоветовала есть шоколад маленькими кусочками | 360°

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Нутрициолог Никитина посоветовала есть шоколад маленькими кусочками

Нутрициолог Никитина: сладость, попадая в мозг, дает состояние эйфории

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Врач-психотерапевт, сексолог, нутрициолог, терапевт Лариса Никитина в разговоре с изданием Ura.ru заявила, что шоколад следует есть маленькими кусочками, чтобы он таял во рту. Тогда человек может получить состояние эйфории.

«Любая сладость, которая быстро попадает в мозг, дает это состояние эйфории. И если вы хотите получить именно удовольствие, а не наесть лишние килограммы, то правильнее есть шоколад маленькими кусочками, тщательно растворяя его во рту <…>», — сообщила Никитина.

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Она добавила, что у человека сразу повысится настроение и появится бодрость. Не зря шоколад разделен на плитки, чтобы человек ел его кусочками. Любое лакомство, по словам медика, следует употреблять в гомеопатических дозах.

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«Потому что вещества, которые входят в состав, при медленном растворении, быстрее поступают в мозг. Так устроена пищеварительная система. Многие таблетки кладут под язык и они быстрее усваиваются. С шоколадом та же история», — резюмировала нутрициолог.

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