13 сентября 2023, 16:47
Нутрициолог Никитина порекомендовала россиянам делать упор на овощи и фрукты в осенний период
С наступлением осени необходимо добавить в рацион овощи и фрукты, содержащие витамин С в большом количестве. Именно он укрепляет иммунитет. Об этом Pravda.Ru сообщила нутрициолог Лариса Никитина.
Также следует сделать упор на те овощи и фрукты, которые произрастают в районе проживания. В рационе должны присутствовать яблоки, капуста, клюква, брусника, черная смородина.
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«Кислые зеленые яблоки, лимоны очень полезны детям и в осенне-зимний период, а также, болгарский перец красный, зеленый, желтый, всех цветов радуги», — сказала специалист.
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