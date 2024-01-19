Здоровье 19 января 2024, 14:34 Нутрициолог Несвит: красное мясо снижает воспаление в организме

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Красное мясо считается уникальным природным источником белков, жиров, витаминов и минералов. Вещества в его составе помогают уменьшить воспаление и болевые ощущения в организме, сообщила врач-нутрициолог Екатерина Несвит сайту aif.ru.

По словам специалиста, в говядине, свинине и баранине содержится арахидоновая кислота, которая при умеренном потреблении стимулирует выработку противовоспалительных медиаторов. Также красное мясо богато железом, цинком, витамином В12 и карнитином.

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При этом людям старше 70 лет и тем, кто страдает хронической почечной недостаточностью, стоит ограничить употребление этого продукта, сообщил RT.