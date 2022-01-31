Нутрициолог назвал способ определения дефицита витамина В12 без анализов

Дефицит витамина B12 можно определить и без похода к врачу и сдачи анализов. Например, о недостатке витамина может говорить кожа с желтушным или бледным оттенком. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.

«Постоянная слабость и быстрая утомляемость тоже являются важными сигналами недостатка B12. Проблемы с памятью, перепады настроения, воспаленный красный язык без вкусовых сосочков (атрофия слизистой оболочки) также могут указывать на проблему», — сказала Гаврикова в комментарии РИА «Новости».

По ее словам, многие не знают о важности B12, а ведь он нужен для поддержания здорового состояния нервных клеток, нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшения функции передачи нервного импульса. Также этот витамин должен быть в норме у беременных женщин для профилактики неврологических нарушений у ребенка.

Специалист отметила, что B12 содержится в рыбе, диетическом мясе, печени, цыпленке, морепродуктах и яйцах.

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