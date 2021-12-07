Нутрициолог назвала продукт, который улучшает работу мозга

Морская капуста является полезной не только для щитовидной железы, но и для мозга. Об этом РИА «Новости» сообщила нутрициолог Ольга Ковиненко. По ее словам, положительный эффект от этого продукта заключается в высоком содержании органического йода, а также железа, магния, цинка, хрома, жирных кислот, антиоксидантов, витаминов А, группы В, С, Е, D, K.

«Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки», — процитировала «Газета.ru» слова нутрициолога.

При этом перед покупкой морской капусты следует прочитать ее состав. В ней не должно содержаться консервантов или усилителей вкуса.

Кроме того, следует обратить внимание, где добывается ламинария. Водоросли имеют свойство впитывать все, что попадается на их пути. Если местность загрязнена, то и продукт будет соответствующим. Покупать морскую капусту лучше всего в сухом виде, заключила специалист.