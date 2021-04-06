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    06 апреля 2021, 17:47

    Нутрициолог назвал противопоказания для участия в марафонах похудения

    Дарья Морозова

    Нутрициолог Наталья Круглова рассказала, кому не стоит участвовать в марафонах для похудения. Об этом сообщило «Радио 1».

    Такие марафоны проходят в соцсетях. Они подразумевают тренировки и правильное питание. За ограниченный промежуток времени их организаторы обещают заметные результаты в улучшении фигуры. Круглова отметила, что в этом нет ничего плохого, но существуют определенные противопоказания, передала «Вечерняя Москва».

    «Нельзя учавствовать в марафонах похудения людям с расстройством пищевого поведения, с булимией. Потому что вначале таким людям следует решить психологический аспект проблемы», — рассказала она.

    Также врач отметила, что в марафонах не всегда учитывается состояние здоровья каждого участника, поэтому нужно быть осторожным людям с хроническими заболеваниями. Таким участникам следует сначала проконсультироваться у врача.

    «Очень желательно проконсультироваться со своим врачом. Особенно тем, кто болеет сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнула Круглова.