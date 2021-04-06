Нутрициолог назвал противопоказания для участия в марафонах похудения

Нутрициолог Наталья Круглова рассказала, кому не стоит участвовать в марафонах для похудения. Об этом сообщило «Радио 1».

Такие марафоны проходят в соцсетях. Они подразумевают тренировки и правильное питание. За ограниченный промежуток времени их организаторы обещают заметные результаты в улучшении фигуры. Круглова отметила, что в этом нет ничего плохого, но существуют определенные противопоказания, передала «Вечерняя Москва».

«Нельзя учавствовать в марафонах похудения людям с расстройством пищевого поведения, с булимией. Потому что вначале таким людям следует решить психологический аспект проблемы», — рассказала она.

Также врач отметила, что в марафонах не всегда учитывается состояние здоровья каждого участника, поэтому нужно быть осторожным людям с хроническими заболеваниями. Таким участникам следует сначала проконсультироваться у врача.

«Очень желательно проконсультироваться со своим врачом. Особенно тем, кто болеет сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнула Круглова.