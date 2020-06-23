Нутрициолог назвал продукты, которые укрепляют иммунитет
Нутрициолог Алена Степанова рассказала, какие продукты положительно влияют на иммунитет. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По ее словам, «имбирь — это укрепляющее иммунитет средство», которое «можно добавлять в еду, натерев свежий корень на терке», а в «чесноке содержится большое количество серы, которая помогает уничтожать различные вирусы и бактерии».
Также Степанова назвала полезной куркуму и уточнила, что «можно ее употреблять в качестве напитка куркума латте — молоко с чайной ложкой специи».
«Чтобы разобраться, что поможет вашему иммунитету, ищите продукты, богатые витамином С, магнием, цинком и витамином D», — заключила нутрициолог.