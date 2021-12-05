Нутрициолог назвал продукты для повышения уровня гемоглобина

Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала, какие продукты показаны людям с низким содержанием гемоглобина в крови. Она заявила, что им следует употреблять красное мясо, субпродукты и продукты, которые содержащие витамин С: бруснику, квашеную капусту, киви, брокколи. Именно они, по словам специалиста, помогают усваивать железо.

Нутрициолог отметила в беседе с «РИА Новости», что низкий гемоглобин может привести к проблемам с щитовидной железой и не только. У женщин он может стать причиной проблем также с репродуктивной системой, также может нарушиться нормальная работа таких органов, как печень. В организме начнут задерживаться токсины.

По словам специалиста, при этом часто заметны нарушения: волосы начинают постепенно выпадать, а ногти становятся крайне ломкими. Кроме того, эксперт посоветовала обращать внимание на то, что вокруг губ могут начать появляться трещинки. Также на низкий гемоглобин в крови может указывать пониженное давление и быстрый пульс.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала о том, какими полезными свойствами обладает обычная минеральная вода. Она отметила, что такую воду можно разделить на несколько категорий, и каждая из них будет полезной при определенных расстройствах.