Нутрициолог назвал неочевидные продукты, полезные для зрения

Медик рассказала, какие продукты стоит чаще употреблять, чтобы сохранить зрение на долгие годы. Нутрициолог Анна Павлычева поделилась, что для глаз в первую очередь нужен витамин А, потому что он участвует в синтезе основных зрительных пигментов.

Получить этот витамин поможет ретинол, который содержится в яйцах, говяжьей печени и красной икре. Бета-каротин также есть в тыкве, моркови, перце и абрикосах.

«Огромную поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). Больше всего их содержится в ярких овощах, фруктах и особенно ягодах (зимой можно перейти на замороженные ягоды, в них сохранена вся польза)», — сказала нутрициолог в беседе с РИА «Новости».

Павлычева добавила, что помочь зрению может также витамин Е. Его много в орехах и семечках, в сливочном масле. Полезен для глаз лютеин, который в большом количестве есть в зелени — петрушке и шпинате.

Ранее медики рассказали подробности о том, как влияют на зрение яйца. Содержащиеся в составе каротиноиды позволяют избежать потери зрения в преклонном возрасте. Кроме того, яйца могут снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить инсульт.