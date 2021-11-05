Нутрициолог назвал неочевидные продукты, полезные для зрения
Нутрициолог Анна Павлычева назвала неочевидные продукты для сохранения зрения
Медик рассказала, какие продукты стоит чаще употреблять, чтобы сохранить зрение на долгие годы. Нутрициолог Анна Павлычева поделилась, что для глаз в первую очередь нужен витамин А, потому что он участвует в синтезе основных зрительных пигментов.
Получить этот витамин поможет ретинол, который содержится в яйцах, говяжьей печени и красной икре. Бета-каротин также есть в тыкве, моркови, перце и абрикосах.
«Огромную поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). Больше всего их содержится в ярких овощах, фруктах и особенно ягодах (зимой можно перейти на замороженные ягоды, в них сохранена вся польза)», — сказала нутрициолог в беседе с РИА «Новости».
Павлычева добавила, что помочь зрению может также витамин Е. Его много в орехах и семечках, в сливочном масле. Полезен для глаз лютеин, который в большом количестве есть в зелени — петрушке и шпинате.
Ранее медики рассказали подробности о том, как влияют на зрение яйца. Содержащиеся в составе каротиноиды позволяют избежать потери зрения в преклонном возрасте. Кроме того, яйца могут снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить инсульт.