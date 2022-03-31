Нутрициолог Ната Гончар назвала продукты для хорошего сна

Здоровый сон человеку обеспечивает так называемый гормон сна — мелатонин, который вырабатывается в эпифизе головного мозга. Чтобы улучшить сон, нужно включить в рацион продукты, которые влияют на выработку и синтез гормона, рассказала «Известиям» нутрициолог Ната Гончар.

Среди натуральных источников мелатонина — кислый вишневый сок и свежая вишня, также богаты им грецкие орехи. Полезен также корень имбиря, который оказывает еще и противовирусное действие. Кроме того, мелатонин содержится в рисе, бананах, помидорах и брокколи, написало ИА Nation News. Также стоит добавить в рацион сою, твердые сорта сыра, какао, овсяную кашу и цельнозерновой хлеб. А молочные продукты и индейка содержат аминокислоту триптофан, которая необходима для выработки мелатонина.

«При недостатке мелатонина советую пить отвары трав, которые богаты триптофаном: ромашка, мелисса, пустырник, хмель обыкновенный», — сказала нутрициолог.