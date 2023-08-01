Здоровье 01 августа 2023, 12:20 Нутрициолог Музыченко: морепродукты и кофе снижают риски развития депрессии

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Морепродукты, рыба и кофе повышают серотонин и дофамин и снижают риски возникновения невротических состояний и развития депрессии. Об этом рассказала нутрициолог Антонина Музыченко сайту «Страсти».

По словам специалиста, в морепродуктах и рыбе содержится большое количество полезных омега-3 жирных кислот, которые благоприятно влияют на психоэмоциональное состояние. Кофе станет отличным нейростимулятором, однако его не стоит употреблять при панических атаках.

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Также для профилактики депрессии и других невротических расстройств нутрициолог посоветовала есть бананы, черный шоколад и орехи.