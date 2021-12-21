Нутрициолог Муравская рассказала, как сделать новогоднее меню более полезным

Врач-нутрициолог Екатерина Муравская в разговоре с РИА «Новости» дала советы тем, кто хочет сделать блюда на новогоднем столе более полезными и менее калорийными. Для этого из них лучше исключить ряд продуктов, таких как майонез, консервы и другие.

«Магазинный майонез очень жирный, безумно калорийный, заменить его можно, например, йогуртом, сметаной, густым мацони. Сыр можно, но в небольшом количестве. Лучше отдавать предпочтение более легким сортам сыра — адыгейскому, брынзе, тофу. Соления, острые соусы повышают аппетит и жажду, переев их, можно выпить много жидкости. Организму будет непросто справиться с большим объемом жидкости, да еще при обильном употреблении пищи», — сказала Муравская.

Торты и пирожные с масляным кремом можно заменить желе, суфле, безе, мармеладом и другими менее калорийными десертами. Также лучше отказаться от жирного мяса, картофеля и хлеба, написало ИА Nation News.